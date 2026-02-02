Матвей Сафонов вновь отразил пенальти в матче за ПСЖ

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - "Пари Сен-Жермен" со счетом 2:1 обыграл "Страсбург" в гостевом матче 20-го тура чемпионата Франции по футболу.

В составе победителей полный матч на поле провел вратарь сборной России Матвей Сафонов. На 20-й минуте он смог отразить пенальти, который исполнял Хоакин Паничелли. Через несколько минут хозяевам все же удалось поразить ворота соперника, но к тому моменту они уже уступали в счете (0:1).

Для 26-летнего Сафонова этот матч стал вторым после травмы, полученной в финальном матче Межконтинентального кубка против бразильского "Фламенго" в декабре прошлого года. Несмотря на травму руки, россиянин отразил четыре удара в серии послематчевых пенальти (основное и дополнительное время завершилось со счетом 1:1), благодаря чему ПСЖ стал обладателем трофея.

В ПСЖ Сафонов перешел из "Краснодара", воспитанником которого он является, летом. В основном составе клуба Российской премьер-лиги голкипер дебютировал в 2017 году. В составе "Краснодара" он стал серебряным и дважды бронзовым призером чемпионата России.

По сообщениям СМИ, сумма трансфера составила 18 млн евро, кроме того, "Пари Сен-Жермен" выплатит бонусы в зависимости от того, сколько матчей россиянин проведет в его составе.

Продолжительное время Сафонов числился запасным вратарем. В момент его перехода в ПСЖ основным голкипером был итальянец Джанлуиджи Доннарумма, позже перешедший вы "Манчестер Сити". Затем основным вратарем стал француз Люка Шевальте, который в декабре прошлого года получил травму: в результате Сафонов получил игровое время.

Сейчас "Пари Сен-Жермен" лидирует в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 48 очков. Его соперник по матчу 20-го тура "Страсбург" - на седьмом месте, 30 очков.

На счету Сафонова шесть титулов в ПСЖ: он – чемпион, обладатель Кубка, Суперкубка Франции, победитель Лиги чемпионов УЕФА, Суперкубка УЕФА, а теперь и Межконтинентального кубка.