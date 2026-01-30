Карлос Алькарас впервые вышел в финал Australian Open

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Испанский теннисист Карлос Алькарас победил представителя Германии Александра Зверева в полуфинале турнира Большого шлема Australian Open-2026.

Соревнование традиционно проходит в Мельбурне.

Встреча растянулась на пять сетов, ее результат – 6:4, 7:6 (7:5), 6:7 (3:7), 6:7 (4:7), 7:5. Продолжительность матча составила пять с половиной часов.

Алькарас является первой ракеткой мира, Зверев в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) занимает третье место.

В финале испанец встретится с победителем пары Новак Джокович (Сербия) и Янник Синнер (Италия), которые в мировом рейтинге располагаются на четвертой и второй строчках соответственно.

В финал AustralianOpenАлькарас вышел впервые в карьере, при этом он по два раза выигрывал турниры Большого шлема RolandGarros, USOpenи Уимблдонский турнир.

Из россиян дальше всех на Открытом чемпионате Австралии 2026 прошел 12-я ракетка мира Даниил Медведев, для которого потолком на турнире оказался четвертый круг.

Призовой фонд AustralianOpenв 2026 году составляет примерно $75 млн.