Джокович победил Синнера и вышел в финал Australian Open

Фото: Phil Walter/Getty Images

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Сербский теннисист Новак Джокович победил итальянца Янника Синнера в полуфинале турнира Большого шлема Australian Open-2026 в Мельбурне.

Результат – 3:6, 6:3, 4:6, 6:4, 6:4 в пользу серба.

В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Джокович занимает четвертое место, Синнер – второе.

В финале Джокович сыграет с первой ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом.

История противостояния этих соперников насчитывает девять матчей, счет по победам – 5-4 в пользу спортсмена из Сербии. Последняя игра между ними датирована сентябрем 2025 года, когда испанец одолел Джоковича в полуфинале USOpen. Также он дважды обыграл серба в финале Уимблдонского турнира.

38-летний Джокович – рекордсмен по числу титулов на турнирах Большого шлема. Он становился их победителем 24 раза, в том числе Australian Open– десять раз.

В финал Australian Open 22-летний Алькарас вышел впервые в карьере (в полуфинале победил немца Александра Зверева), при этом он по два раза выигрывал турниры Большого шлема Roland Garros, US Open и Уимблдонский турнир.

Из россиян дальше всех на Открытом чемпионате Австралии 2026 прошел 12-я ракетка мира Даниил Медведев, для которого потолком на турнире оказался четвертый круг.

Призовой фонд Australian Open в 2026 году составляет примерно $75 млн.