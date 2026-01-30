"Монако" и ПСЖ встретятся в стыковом раунде Лиги чемпионов УЕФА

Футболист Матвей Сафонов Фото: Rico Brouwer/Soccrates/Getty Images

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Французские футбольные клубы "Монако" и "Пари Сен-Жермен" попали в одну пару в стыковом раунде Лиги чемпионов УЕФА за путевку в 1/8 финала турнира. Жеребьевка прошла в Ньоне в пятницу.

В матчах этих команд ожидается противостояние игроков сборной России: за "Монако" выступает полузащитник Александр Головин, за ПСЖ – вратарь Матвей Сафонов.

Норвежский "Буде-Глимт", цвета которого защищает российский вратарь Никита Хайкин, сыграет с итальянским "Интером".

Все пары:

"Монако" - "ПСЖ" (оба - Франция)

"Буде-Глимт" (Норвегия) - "Интер" (Италия)

"Бенфика" (Португалия) – "Реал" (Испания)

"Боруссия" (Германия) – "Аталанта" (Италия)

"Карабах" (Азербайджан) – "Ньюкасл" (Англия)

"Брюгге" (Бельгия) – "Атлетико" (Испания)

"Олимпиакос" (Греция) – "Байер" (Германия)

"Галатасарай" (Турция) - "Ювентус" (Италия)

Первые матчи запланированы на 17-18 февраля, ответные – на 24-25 февраля.

На основной стадии турнира все эти команды заняли места с 9-го по 24-е.

Первые восемь клубов напрямую вышли в 1/8 финала. Это "Арсенал", "Ливерпуль", "Тоттенхэм", "Челси", "Манчестер Сити" (все – Англия), "Барселона", "Спортинг", "Бавария".

Начиная с прошлого сезона, турнир проходит по обновленному формату, главная его особенность: команд объединяет одна таблица, они не разделены на группы. Общее число клубов – 36.

Действующий победитель Лиги чемпионов – "Пари Сен-Жермен".