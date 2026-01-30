"Монако" и ПСЖ встретятся в стыковом раунде Лиги чемпионов УЕФА
Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Французские футбольные клубы "Монако" и "Пари Сен-Жермен" попали в одну пару в стыковом раунде Лиги чемпионов УЕФА за путевку в 1/8 финала турнира. Жеребьевка прошла в Ньоне в пятницу.
В матчах этих команд ожидается противостояние игроков сборной России: за "Монако" выступает полузащитник Александр Головин, за ПСЖ – вратарь Матвей Сафонов.
Норвежский "Буде-Глимт", цвета которого защищает российский вратарь Никита Хайкин, сыграет с итальянским "Интером".
Все пары:
"Монако" - "ПСЖ" (оба - Франция)
"Буде-Глимт" (Норвегия) - "Интер" (Италия)
"Бенфика" (Португалия) – "Реал" (Испания)
"Боруссия" (Германия) – "Аталанта" (Италия)
"Карабах" (Азербайджан) – "Ньюкасл" (Англия)
"Брюгге" (Бельгия) – "Атлетико" (Испания)
"Олимпиакос" (Греция) – "Байер" (Германия)
"Галатасарай" (Турция) - "Ювентус" (Италия)
Первые матчи запланированы на 17-18 февраля, ответные – на 24-25 февраля.
На основной стадии турнира все эти команды заняли места с 9-го по 24-е.
Первые восемь клубов напрямую вышли в 1/8 финала. Это "Арсенал", "Ливерпуль", "Тоттенхэм", "Челси", "Манчестер Сити" (все – Англия), "Барселона", "Спортинг", "Бавария".
Начиная с прошлого сезона, турнир проходит по обновленному формату, главная его особенность: команд объединяет одна таблица, они не разделены на группы. Общее число клубов – 36.
Действующий победитель Лиги чемпионов – "Пари Сен-Жермен".