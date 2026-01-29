Рыбакина и Соболенко сыграют в финале Australian Open

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Представительница Казахстана Елена Рыбакина победила американку Джессику Пегулу в полуфинале теннисного турнира Большого шлема Australian Open-2022 в Мельбурне.

Результат – 6:3, 7:6 (9:7).

В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Рыбакина занимает пятое место, Пегула – шестое.

В финале турнира Рыбакина сыграет с первой ракеткой мира и действующей победительницей AustralianOpenбелоруской Ариной Соболенко.

Рыбакина – уроженка Москвы, до 2018 года выступала за Россию. В 2022 году выиграла Уимблдонский турнир, через год дошла до финала AustralianOpen, где потерпела поражение как раз от Соболенко.

Что касается Соболенко, она по два раза выигрывала AustralianOpenи USOpen.

Соболенко и Рыбакина сыграли друг против друга 14 раз, счет по победам – 8-6 в пользу белорусской спортсменки.

Финальный матч состоится 31 января.

В женском одиночном разряде AustralianOpenдальше всех из россиянок прошла седьмая ракетка мира Мирра Андреева, которая завершила турнирный путь в четвертьфинальной стадии.

Серия турниров Большого шлема является самой престижной в теннисе и объединяет четыре соревнования: открытые чемпионаты Австралии (Australian Open), Франции (Roland Garros) и США (US Open), а также Уимблдонский турнир в Великобритании.