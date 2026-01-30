Определились участники плей-офф Лиги Европы УЕФА

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - По итогам основной стадии Лиги Европы УЕФА сформировался список команд, вышедших в плей-офф соревнования.

Прямые путевки в 1/8 финала завоевали: "Астон Вилла", "Брага", "Лион", "Митьюлланд", "Порту", "Бетис", "Рома", "Фрайбург".

В 1/16 финала сыграют: "Болонья", "Бранн", "Виктория", "Генк", "Динамо" Загреб, "Лилль", "Лудогорец", "Ноттингем Форест", "Панатинаикос", ПАОК (за него выступают россияне Магомед Оздоев и Федор Чалов), "Селтик", "Сельта", "Фенербахче", "Ференцварош", "Црвена Звезда", "Штутгарт".

Выбыли: "Базель", "Иглз", "Маккаби" Тель-Авив, "Мальме", "Ницца", "Рейнджерс", "Зальцбург", "Тоттенхэм", "Утрехт", "Фейеноорд", "ФКСБ", "Штурм", "Янг Бойз".