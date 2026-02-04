Поиск

Умер бывший тренер сборных команд России по теннису Камельзон

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Бывший главный тренер сборных команд России по теннису, член правления Федерации тенниса России Владимир Камельзон скончался в среду на 88-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба Федерации тенниса России.

"Коллегия спортивных судей ФТР выражает глубокие соболезнования родным и близким Владимира Наумовича Камельзона, Федерации тенниса и всей теннисной общественности города Москвы. Вечная память!" - говорится в сообщении.

Камельзон также являлся судьей всесоюзной категории. Он принимал активное участие в подготовке и проведении в России международных турниров ATP, WTA и ITF, включая St. Petersburg Open и St. Petersburg Ladies Trophy.

