Первые соревнования ОИ-2026 прервали из-за проблем со светом

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU -В Италии стартовал первый соревновательный день в рамках зимних Олимпийских игр 2026 года.

В среду в Кортина-д'Ампеццо началась сессия матчей по керлингу. Однако соревнования ненадолго были прерваны из-за технических проблем: на арене отключился свет.

Официально Игры-2026 стартуют 7 февраля, в этот день состоится церемония открытия ОИ.

В Олимпиаде примут участие 13 российских спортсменов – в качестве нейтральных атлетов.

