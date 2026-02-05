Поиск

European Aquatics допустила российских юниоров к соревнованиям под флагом РФ

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Европейская федерация водных видов спорта (European Aquatics) разрешила российским и белорусским спортсменам выступать в соревнованиях среди юниоров под государственной символикой их стран. Об этом говорится в заявлении организации.

"Спортсмены, имеющие российский или белорусский паспорт и выступающие в юношеских и юниорских категориях, больше не будут подвергаться ограничениям в отношении участия в соревнованиях Европейской федерации водных видов спорта, как в индивидуальных, так и в командных соревнованиях", - говорится в сообщении.

"Соответственно, во всех соревнованиях, кроме взрослых, спортсмены с российскими или белорусскими паспортами будут допущены к участию без проверки биографических данных и в полном соответствии с протоколами Европейской федерации водных видов спорта, касающимися флагов, гимнов, формы и сопутствующих элементов, при условии, что соответствующие национальные спортивные организации имеют действующую аккредитацию European Aquatics", - отмечается в тексте обращения.

Что касается взрослых спортсменов, они "могут участвовать в соревнованиях по плаванию на чемпионате Европы после подачи заявки и получения одобрения на присвоение статуса "нейтрального спортсмена" как в индивидуальных, так и в командных соревнованиях".

В декабре прошлого года МОК снял ограничения на участие молодых спортсменов из России и Белоруссии в международных соревнованиях по олимпийским видам спорта, включая командные дисциплины.

МОК European Aquatics
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Артемий Панарин перешел из "Нью-Йорк Рейнджерс" в "Лос-Анджелес Кингз"

Футболист "Зенита" Эракович перешел в "Црвену Звезду"

МВД Италии очертило полномочия агентов ICE на Олимпиаде в Милане

МВД Италии очертило полномочия агентов ICE на Олимпиаде в Милане

Четыре очка Кучерова принесли "Тампе" победу над "Баффало" в НХЛ

ЦСКА по пенальти обыграл "Краснодар" на Зимнем Кубке РПЛ

"Зенит" обыграл "Динамо" в Зимнем Кубке РПЛ

Глава ФИФА Инфантино выступил за снятие санкций с российского футбола

Глава ФИФА Инфантино выступил за снятие санкций с российского футбола

Умер бывший президент ВФЛА Балахничев

Алькарас победил Джоковича и впервые выиграл Australian Open

Алькарас победил Джоковича и впервые выиграл Australian Open

Волкановски защитил титул чемпиона UFC

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });