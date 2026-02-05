European Aquatics допустила российских юниоров к соревнованиям под флагом РФ

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Европейская федерация водных видов спорта (European Aquatics) разрешила российским и белорусским спортсменам выступать в соревнованиях среди юниоров под государственной символикой их стран. Об этом говорится в заявлении организации.

"Спортсмены, имеющие российский или белорусский паспорт и выступающие в юношеских и юниорских категориях, больше не будут подвергаться ограничениям в отношении участия в соревнованиях Европейской федерации водных видов спорта, как в индивидуальных, так и в командных соревнованиях", - говорится в сообщении.

"Соответственно, во всех соревнованиях, кроме взрослых, спортсмены с российскими или белорусскими паспортами будут допущены к участию без проверки биографических данных и в полном соответствии с протоколами Европейской федерации водных видов спорта, касающимися флагов, гимнов, формы и сопутствующих элементов, при условии, что соответствующие национальные спортивные организации имеют действующую аккредитацию European Aquatics", - отмечается в тексте обращения.

Что касается взрослых спортсменов, они "могут участвовать в соревнованиях по плаванию на чемпионате Европы после подачи заявки и получения одобрения на присвоение статуса "нейтрального спортсмена" как в индивидуальных, так и в командных соревнованиях".

В декабре прошлого года МОК снял ограничения на участие молодых спортсменов из России и Белоруссии в международных соревнованиях по олимпийским видам спорта, включая командные дисциплины.