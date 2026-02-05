Ишимбаев встретится с Шахгириевым в главном поединке турнира Prime FL в Уфе

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Чемпион Prime FL Ильнар Ишимбаев по прозвищу Хантер встретится с соотечественником Суламбеком "Алым Зверем" Шахгириевым, сообщает пресс-служба бойцовской лиги Prime FL.

Поединой пройдет 14 февраля в Уфе на очередном стадионном турнире лиги кулачных боев Prime FL

Эти бойцы встречались в апреле 2024 года, когда в кровавом поединке была зафиксирована ничья. Бой 14 февраля будет рейтинговым.

В со-главном поединке шоу Prime FL в Уфе Ибрагим "Никархо" Исламов встретится с Магомедом Амагаевым. Также в главном карде экс-чемпиону Top Dog Марселю Ханову будет противостоять звезда Prime FL Сергей "Тату-Горилла" Хрисанов.

Полностью кард турнира в столице Республики Башкортостан выглядит следующим образом:

- Свыше 93 кг, 3 раунда: Данила Жмак – Денис Петров;

- До 77 кг, 3 раунда: Кирилл Самброс – Константине Чиобану;

- Свыше 93 кг, 3 раунда: Шахдин Смагул – Георгий Березкин;

- До 93 кг, 3 раунда: Артем Кузьмин – Виктор Мухин;

- До 70 кг, 3 раунда: Айдар Гайнуллин – Гере Мохамед;

- До 70 кг, 3 раунда: Алисафа Мардалиев - Ерасыл Акранбек;

- До 93 кг, 3 раунда: Марсель Ханов - Сергей Хрисанов;

- До 77 кг, 3 раунда: Ибрагим Исламов – Магомед Амагаев;

- До 77 кг, 5 раундов: Ильнар "Хантер" Ишимбаев - Суламбек "Алый Зверь" Шахгириев.