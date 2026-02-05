Шесть медалей завоевали россияне на чемпионате Европы по велоспорту на треке

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Две золотые, одну серебряную и три бронзовые медали завоевали российские спортсмены на прошедшем в Турции чемпионате Европы по велоспорту на треке.

Чемпионами Европы стали Лев Гонов в индивидуальной гонке преследования и Алина Лысенко, которая финишировала первой в дисциплине "кейрин". Также на счету Лысенко бронзовая награда в женском спринте.

Серебряным призером в Турции в дисциплине "скретч" стал Илья Савекин.

Еще две бронзовые награды завоевали Яна Бурлакова в гите на 1 км и Никита Кирильцев в мужском спринте.

"Если подводить в целом итог выступления команды, то все боролись и заслуженно остались при своих результатах. В некоторых моментах можно было бы чуть большего ожидать, но сегодня имеем именно такой результат. Хорошо, что у нас есть понимание тех моментов, где их можно улучшить. Спасибо за отличную борьбу команде и всему персоналу", - сказал главный тренер сборной России Андрей Кубеев.

Россияне выступили на чемпионате Европы под нейтральным флагом.