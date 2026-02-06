Поиск

Покорившим на "Русской зиме" мировой рекорд легкоатлетам заплатят 3 млн рублей

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Легкоатлеты, которые установят новые рекорд на турнире "Русская зима", заплатят 3 млн рублей, заявил исполнительный директор ВФЛА Борис Ярышевский.

"Для нас важно, чтобы российские атлеты могли конкурировать с лучшими мировыми спортсмены. Поэтому в этом году для повышения общей мотивации, за каждый рекорд, который будет установлен на "Русской зиме" спортсмены получат дополнительное вознаграждение: за мировой рекорд будет выплачено три миллиона рублей, а за рекорды России и турнира - по триста тысяч рублей", – приводит слова Ярышевского пресс-служба ВФЛА.

Международный турнир пройдет 7 февраля в московском в ЛФК ЦСКА. Борьбу за награды поведут более 100 атлетов из порядка 20 стран. Среди спортсменов – действующие чемпионы мира, Европы и континентальных первенств. Всего на турнире будет разыграно 15 комплектов медалей в беговых дисциплинах, прыжках в высоту, длину, с шестом и тройном, а также в толкании ядра.

