Бетербиев рассказал о возможном проведении третьего боя с Биволом в 2026 году

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Российский боксер Артур Бетербиев заявил, что руководитель Главного управления по делам развлечений в Саудовской Аравии Турки Аль аш‑Шейх заверил его: третий бой с Дмитрием Биволом будет организован до конца 2026 года.

"Все знают, что меня интересует один вопрос — вопрос трилогии. И Турки Аль аш‑Шейх заверил меня, что трилогия должна состояться в этом году. Он большой фанат бокса и всегда был заинтересован в этой истории", - приводит слова Бетербиева "Матч ТВ".

"Мне, конечно, не верится уже. Но раз было дано слово уже ему, то я думаю, что все‑таки трилогия получится. В завершении встречи мы также пожали руки с Эдди Хирном (промоутером Бивола – ИФ), что тоже говорит о серьезности намерений

В октябре 2024 года Бетербиев победил Бивола и стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе, в феврале 2025 года Бивол взял реванш. Турки Аль аш‑Шейх организовывал оба предыдущих поединка в Эр‑Рияде.

