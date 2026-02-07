Гасанов победил Туменова в главном поединке турнира АСА 200 в Москве

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Россиянин Магомедрасул Гасанов победил экс-чемпиона лиги в полусреднем весе и экс-бойца UFC соотечественника Альберта Туменова.

Поединок прошел в Москве и возглавил турнир АСА 200. По итогам боя единогласным решением судей победителем был объявлен Гасанов. Спортсмены представляют полусредний вес.

Теперь у 31-летнего Гасанова 23 победы и два поражения в ММА. Этот поединок был для Гасанова последним по действующему контракту с АСА. У 34-летнего Туменова 25 побед и семь поражений.

В со-главном событии турнира АСА 200 россиянин Анатолий Кондратьев техническим нокаутом в первом раунде победил соотечественника Азамата Пшукова и завоевал чемпионский пояс в наилегчайшем весе.

Турнир АСА 201 пройдет 27 марта в Минске, в главном поединке шоу чемпион в легчайшем весе, лучший боец лиги 2025 года бразилец Жосиэль Сильва будет защищать пояс в поединке с россиянином Александром Подлесным.