Поиск

Гасанов победил Туменова в главном поединке турнира АСА 200 в Москве

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Россиянин Магомедрасул Гасанов победил экс-чемпиона лиги в полусреднем весе и экс-бойца UFC соотечественника Альберта Туменова.

Поединок прошел в Москве и возглавил турнир АСА 200. По итогам боя единогласным решением судей победителем был объявлен Гасанов. Спортсмены представляют полусредний вес.

Теперь у 31-летнего Гасанова 23 победы и два поражения в ММА. Этот поединок был для Гасанова последним по действующему контракту с АСА. У 34-летнего Туменова 25 побед и семь поражений.

В со-главном событии турнира АСА 200 россиянин Анатолий Кондратьев техническим нокаутом в первом раунде победил соотечественника Азамата Пшукова и завоевал чемпионский пояс в наилегчайшем весе.

Турнир АСА 201 пройдет 27 марта в Минске, в главном поединке шоу чемпион в легчайшем весе, лучший боец лиги 2025 года бразилец Жосиэль Сильва будет защищать пояс в поединке с россиянином Александром Подлесным.

UFC ММА Анатолий Кондратьев Альберт Туменов Магомедрасул Гасанов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

"Динамо" победило ЦСКА на Зимнем Кубке РПЛ

"Авангард" вышел в плей-офф КХЛ

"Спартак" продлил контракт с полузащитником Даниилом Денисовым

"Спартак" продлил контракт с полузащитником Даниилом Денисовым

Артемий Панарин перешел из "Нью-Йорк Рейнджерс" в "Лос-Анджелес Кингз"

Футболист "Зенита" Эракович перешел в "Црвену Звезду"

МВД Италии очертило полномочия агентов ICE на Олимпиаде в Милане

МВД Италии очертило полномочия агентов ICE на Олимпиаде в Милане

Четыре очка Кучерова принесли "Тампе" победу над "Баффало" в НХЛ

ЦСКА по пенальти обыграл "Краснодар" на Зимнем Кубке РПЛ

"Зенит" обыграл "Динамо" в Зимнем Кубке РПЛ

Глава ФИФА Инфантино выступил за снятие санкций с российского футбола

Глава ФИФА Инфантино выступил за снятие санкций с российского футбола
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });