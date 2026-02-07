Поиск

Российская конькобежка Коржова стала 12-й на ОИ в забеге на 3000 м

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Россиянка Ксения Коржова заняла 12-е место в соревнованиях по конькобежному спорту в рамках Олимпийских игр-2026 в Италии на дистанции 3000 м.

Ее время 4 минуты 5,83 секунды.

Золотую медаль завоевала итальянка Франческа Лоллобриджида (3 минуты 54,28 секунды). Серебряным призером стала норвежка Рагне Виклунд (3.56,54), бронзовым - канадка Валери Мальте (3.56,93).

Россияне выступают на ОИ под нейтральным флагом.

Ксения Коржова Олимпийские игры
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Российская лыжница Непряева стала 17-й в скиатлоне на Олимпиаде

Российская лыжница Непряева стала 17-й в скиатлоне на Олимпиаде

Швейцарец фон Алльмен стал первым чемпионом ОИ-2026

Швейцарец фон Алльмен стал первым чемпионом ОИ-2026

Олимпиада-2026 официально объявлена открытой

Олимпиада-2026 официально объявлена открытой

"Динамо" победило ЦСКА на Зимнем Кубке РПЛ

"Авангард" вышел в плей-офф КХЛ

"Спартак" продлил контракт с полузащитником Даниилом Денисовым

"Спартак" продлил контракт с полузащитником Даниилом Денисовым

Артемий Панарин перешел из "Нью-Йорк Рейнджерс" в "Лос-Анджелес Кингз"

Футболист "Зенита" Эракович перешел в "Црвену Звезду"

МВД Италии очертило полномочия агентов ICE на Олимпиаде в Милане

МВД Италии очертило полномочия агентов ICE на Олимпиаде в Милане

Четыре очка Кучерова принесли "Тампе" победу над "Баффало" в НХЛ

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });