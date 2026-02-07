Российская конькобежка Коржова стала 12-й на ОИ в забеге на 3000 м

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Россиянка Ксения Коржова заняла 12-е место в соревнованиях по конькобежному спорту в рамках Олимпийских игр-2026 в Италии на дистанции 3000 м.

Ее время 4 минуты 5,83 секунды.

Золотую медаль завоевала итальянка Франческа Лоллобриджида (3 минуты 54,28 секунды). Серебряным призером стала норвежка Рагне Виклунд (3.56,54), бронзовым - канадка Валери Мальте (3.56,93).

Россияне выступают на ОИ под нейтральным флагом.