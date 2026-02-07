Лучшие результаты сезона в мире зафиксированы на турнире легкоатлетов "Русская зима"

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - В Москве состоялись юбилейные XXXV международных соревнованиях по легкой атлетике "Русская зима". В рамках соревнований были показаны два лучших результата сезона в мире.

Кубинка Леянис Перез стала победительницей соревнований в тройном прыжке, результат – 14.75 м. Перез - чемпионка мира, чемпионка мира в помещении из Кубы.

Помимо нее, лучший результат сезона в мире показал Салед Салем из Нигерии в беге на 60 м (6.48).

Также он повторил лучший результат "Русской зимы". Рекордсмен России в беге на 100 м Константин Крылов стал вторым (6.57), а серебряный призер Бриллиантовой лиги Фердинанд Оманьяла из Кении – 4-м (6.655).

У женщин в беге на 60 м победу одержала россиянка Юлия Караваева с результатом 7.12, полуфиналистка чемпионата мира в Токио 2025 Лираний Алонсо из Доминиканской Республики стала второй – 7.178.

В толкании ядра соревнования выиграл белорус Олег Томашевич (20.42), россиянин Максим Афонин занял второе место (20.35), а чемпион Европы в помещении 2025 румын Андрей Рарес Тоадес – третье (20.27).

В беге на 800 м первое место занял трехкратный победитель этапов Бриллиантовой лиги Слиман Мула из Алжира – 1:45.48.

В прыжках в высоту победителем стал чемпион мира в помещении Данил Лысенко с результатом 2.30 м, а у женщин – Кристина Королева (1.92 м). В прыжках с шестом победу одержала чемпионка России Полина Кнороз (4.80 м), в прыжках в длину – Артемий Коленченко (7.93 м).

В беге на 60 м с барьерами среди мужчин первым стал Артем Макаренко (7.58), среди женщин – Дарья Осипова (7.99). В беге на 400 м победителями стали Данил Вешняков (46.64) и Полина Ткалич (52.28), в беге на 1500 м – Хави Абера из Эфиопии (4:09.90), а в беге на 3000 м – Гемечу Годана из Эфиопии (7:43.93).

Турнир "Русская зима" традиционно входит в число ключевых стартов зимнего легкоатлетического сезона и является одной из главных международных площадок для соревнований в помещениях в России.