Тарасова назвала хулиганством требование для фигуриста Гуменника сменить музыку на ОИ

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что российскому фигуристу Петру Гуменнику будет значительно труднее выступать под новую музыку на Олимпийских играх в Италии.

Как сообщалось, Гуменнику не одобрили музыку к короткой программе из фильма "Парфюмер" из‑за авторских прав. Спортсмен выступит под композицию Эдгара Акобяна под названием Waltz 1805.

"Я прожила большую жизнь в спорте, 60 лет тренерской работы. Никогда не встречалась с таким безобразием, с таким умопомрачительным хулиганством, с такими издевательствами над спортсменом. Я буду за него молиться! Музыка, под которую он катался, была у него целый год. Он каждый день катался под нее много раз", - приводит слова Тарасовой "Матч ТВ".

Смена музыки добавит Гуменнику значительные трудности, считает Тарасова.

Короткая программа в соревновании мужчин-одиночников на олимпийских соревнованиях пройдет 10 февраля, произвольная – 13 февраля.