Норвежский конькобежец побил олимпийский рекорд на дистанции 5000 м

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Норвежец Сандер Эйтрем установил новый рекорд Олимпийских игр, выиграв в забеге на 5000 м.

Его время – 6 минут 3,95 секунды.

Эйтрему принадлежит и мировой рекорд в этой дисциплине, установленный в январе этого года – минут 58,62 секунды.

Автором предыдущего олимпийского рекорда на 5000 м был швед Нильс Ван дер Пул. На Играх 2022 года в Пекине он преодолел дистанцию за 6 минут 8,84 секунды.

Олимпиада-2026 проходит в Италии.