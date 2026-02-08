Судьи отклонили протест России на результат лыжного скиатлона на ОИ

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Судьи оставили в силе результат мужского лыжного скиатлона на зимней Олимпиаде-2026, несмотря на протест России, сообщает "Спорт-Экспресс".

Российская сторона указала на поведение французского лыжника Матиаса Деложа, который по ходу гонки получил желтую карточку за то, что срезал трассу. В случае, если бы протест был удовлетворен, Делож лишился серебряной медали, а россиянин Савелий Коростелев поднялся с четвертого на третье место.

Победителем гонки стал норвежец Йоханнес Клебо. Второе место занял Делож, третье - норвежец Мартин Нюэнгет.

Всего в Олимпиаде-2026 в Италии принимают участие 13 спортсменов из России, они выступают под нейтральным флагом.