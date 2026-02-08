Поиск

Судьи отклонили протест России на результат лыжного скиатлона на ОИ

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Судьи оставили в силе результат мужского лыжного скиатлона на зимней Олимпиаде-2026, несмотря на протест России, сообщает "Спорт-Экспресс".

СпортСавелий Коростелев стал четвертым в лыжном скиатлоне на ОИСавелий Коростелев стал четвертым в лыжном скиатлоне на ОИЧитать подробнее

Российская сторона указала на поведение французского лыжника Матиаса Деложа, который по ходу гонки получил желтую карточку за то, что срезал трассу. В случае, если бы протест был удовлетворен, Делож лишился серебряной медали, а россиянин Савелий Коростелев поднялся с четвертого на третье место.

Победителем гонки стал норвежец Йоханнес Клебо. Второе место занял Делож, третье - норвежец Мартин Нюэнгет.

Всего в Олимпиаде-2026 в Италии принимают участие 13 спортсменов из России, они выступают под нейтральным флагом.

Олимпийские игры лыжные гонки Савелий Коростелев
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Савелий Коростелев стал четвертым в лыжном скиатлоне на ОИ

Савелий Коростелев стал четвертым в лыжном скиатлоне на ОИ

Тарасова назвала хулиганством требование для фигуриста Гуменника сменить музыку на ОИ

Тарасова назвала хулиганством требование для фигуриста Гуменника сменить музыку на ОИ

Российская лыжница Непряева стала 17-й в скиатлоне на Олимпиаде

Российская лыжница Непряева стала 17-й в скиатлоне на Олимпиаде

Швейцарец фон Алльмен стал первым чемпионом ОИ-2026

Швейцарец фон Алльмен стал первым чемпионом ОИ-2026

Олимпиада-2026 официально объявлена открытой

Олимпиада-2026 официально объявлена открытой

"Динамо" победило ЦСКА на Зимнем Кубке РПЛ

"Авангард" вышел в плей-офф КХЛ

"Спартак" продлил контракт с полузащитником Даниилом Денисовым

"Спартак" продлил контракт с полузащитником Даниилом Денисовым

Артемий Панарин перешел из "Нью-Йорк Рейнджерс" в "Лос-Анджелес Кингз"

Футболист "Зенита" Эракович перешел в "Црвену Звезду"

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });