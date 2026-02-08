Поиск

Савелий Коростелев стал четвертым в лыжном скиатлоне на ОИ

Архивное фото
Фото: Zuma\ТАСС

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Российский лыжник Савелий Коростелев финишировал четвертым в скиатлоне на зимних Олимпийских играх в Италии.

Он отстал на 3,6 секунды от выигравшего гонку норвежца Йоханнеса Клебо, который преодолел дистанцию (10 км классическим стилем + 10 км свободным) за 46 минут 11 секунд.

Серебряным призером стал француз Матис Делож, уступивший победителю 2 секунды. В число призеров также попал норвежец Мартин Нюэнгет (+2,1 секунды).

Всего в Играх-2026 принимают участие 13 спортсменов из России, они выступают под нейтральным флагом.

