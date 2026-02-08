Поиск

Российский саночник Репилов занял 14-е место на Олимпиаде

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Россиянин Павел Репилов занял 14-е место в соревнованиях по санному спорту на проходящих в Италии зимних Олимпийских играх 2026 года.

Время российского спортсмена по итогам четырех попыток - 3 минуты 34,963 секунды. Он уступил 3,722 секунды завоевавшему золотую медаль немцу Максу Лангенхану.

Время Лангенхана – 3 минуты, 1,191 секунды.

Второе место занял австриец Йонас Мюллер (+0,596), третье – итальянец Доминик Фишналлер (+0,934).

Всего на ОИ-2026 выступают 13 россиян, они участвуют в соревнованиях под нейтральным флагом.

