Норвегия лидирует в медальном зачете ОИ после второго соревновательного дня
Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Сборная Норвегии занимает первое место в медальном зачете зимних Олимпийских игр 2026 года в Италии.
В активе команды 3 золотые, 1 серебряная, 2 бронзовые медали.
Второе место занимает команда США (2, 0, 0), третье – Италия (1, 2, 6).
Россияне пока остаются без наград.
На участие в ОИ-2026 заявлены 13 россиян, они выступают под нейтральным флагом.
Зимняя Олимпиада в Италии завершится 22 февраля.