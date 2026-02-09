Норвегия лидирует в медальном зачете ОИ после второго соревновательного дня

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Сборная Норвегии занимает первое место в медальном зачете зимних Олимпийских игр 2026 года в Италии.

В активе команды 3 золотые, 1 серебряная, 2 бронзовые медали.

Второе место занимает команда США (2, 0, 0), третье – Италия (1, 2, 6).

Россияне пока остаются без наград.

На участие в ОИ-2026 заявлены 13 россиян, они выступают под нейтральным флагом.

Зимняя Олимпиада в Италии завершится 22 февраля.