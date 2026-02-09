Россиянка Александрова вошла в топ-10 рейтинга WTA

Рублев опустился на 15-е место в рейтинге ATP

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Екатерина Александрова поднялась на одну строчку рейтинга WTA. Обновленная версия рейтинга опубликована в понедельник на сайте организации.

Теперь Александрова занимает десятое место.

Первая ракетка России Мирра Андреева сохранила за собой седьмое место.

В топ-3 по-прежнему входят Арина Соболенко (Белоруссия), Ига Швентек (Польша), Елена Рыбакина (Казахстан).

В свою очередь, в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) россиянин Андрей Рублев опустился с 14-го на 15-е место. Даниил Медведев по-прежнему располагается на 11-й ступени (куда поднялся неделю назад).

В рейтинге ATPпродолжает лидировать испанец Карлов Алькарас. Второе место занимает итальянец Янник Синнер, третье – серб Новак Джокович.