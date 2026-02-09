Поиск

Россиянка Александрова вошла в топ-10 рейтинга WTA

Рублев опустился на 15-е место в рейтинге ATP

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Екатерина Александрова поднялась на одну строчку рейтинга WTA. Обновленная версия рейтинга опубликована в понедельник на сайте организации.

Теперь Александрова занимает десятое место.

Первая ракетка России Мирра Андреева сохранила за собой седьмое место.

В топ-3 по-прежнему входят Арина Соболенко (Белоруссия), Ига Швентек (Польша), Елена Рыбакина (Казахстан).

В свою очередь, в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) россиянин Андрей Рублев опустился с 14-го на 15-е место. Даниил Медведев по-прежнему располагается на 11-й ступени (куда поднялся неделю назад).

В рейтинге ATPпродолжает лидировать испанец Карлов Алькарас. Второе место занимает итальянец Янник Синнер, третье – серб Новак Джокович.

Екатерина Александрова теннис Мирра Андреева
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Сборная США выиграла командный турнир фигуристов на ОИ

Премьер Италии и МОК осудили беспорядки в Милане

Премьер Италии и МОК осудили беспорядки в Милане

Судьи отклонили протест России на результат лыжного скиатлона на ОИ

Савелий Коростелев стал четвертым в лыжном скиатлоне на ОИ

Савелий Коростелев стал четвертым в лыжном скиатлоне на ОИ

Тарасова назвала хулиганством требование для фигуриста Гуменника сменить музыку на ОИ

Тарасова назвала хулиганством требование для фигуриста Гуменника сменить музыку на ОИ

Российская лыжница Непряева стала 17-й в скиатлоне на Олимпиаде

Российская лыжница Непряева стала 17-й в скиатлоне на Олимпиаде

Швейцарец фон Алльмен стал первым чемпионом ОИ-2026

Швейцарец фон Алльмен стал первым чемпионом ОИ-2026

Олимпиада-2026 официально объявлена открытой

Олимпиада-2026 официально объявлена открытой

"Динамо" победило ЦСКА на Зимнем Кубке РПЛ

"Авангард" вышел в плей-офф КХЛ

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });