Лебзяк счел правильным выступление в ОИ хотя бы под нейтральным флагом

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Олимпийский чемпион, чемпион мира и Европы по боксу Александр Лебзяк считает, что российские спортсмены, согласившиеся выступить в зимних ОИ-2026 в качестве нейтральных атлетов, достойны поддержки.

"Я считаю, что для любого спортсмена Олимпийские игры — это вершина карьеры, тот высокий уровень достижений, которого стремятся достичь абсолютно все. Даже если наши спортсмены выступают под нейтральным флагом, все равно все знают, что они представляют Россию. Вспомним Игры в 2018 году, когда наши хоккеисты выиграли золото: все знают, что это именно российские спортсмены", - сказал Лебзяк "Интерфаксу".

"С оптимизмом смотрю в будущее и верю, что на зимних Играх в Италии наши мы выступим достойно", - добавил собеседник агентства.

На Олимпиаде-2026 выступают 13 российских спортсменов, все – под нейтральным флагом. К настоящему моменту наград они пока не завоевали.