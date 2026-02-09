Игроки "Крыльев Советов" и "КАМАЗа" устроили массовую драку в товарищеском матче

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Товарищеский матч футбольных клубов "Крылья Советов" (Самара) и "КАМAЗ" (Набережные Челны) не был доигран из-за массовой потасовки.

Команды встретились на сборах в Турции.

Незадолго до окончания первого тайма футболист "Крыльев Советов" Николай Рассказов головой ударил по лицу игроку "КАМAЗа", после чего началась драка. К участию в ней подключился и персонал команд.

Рассказов получил красную карточку, но матч досрочно завершил не только он: встречу решено было не доигрывать. К тому моменту "КАМAЗ" вел со счетом 1:0.

"Крылья Советов" представляют Российскую премьер-лигу, "КАМAЗ" - Первую лигу.