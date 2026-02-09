Российская саночница Олесик занимает 14-е место после двух попыток на ОИ

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Россиянка Дарья Олесик занимает 14-ю строчку после двух попыток в соревновании по санному спорту на зимней Олимпиаде-2026 в Италии.

Ее промежуточный результат - 1 минута 46,651 секунды. Первые два места занимают Юлия Таубиц (1.45,188) и Мерле Малу Фребель (отставание +0,061 секунды). На третьей строчке – представительница Латвии Элина Иева Бота из Латвии (+0,495).

Третий и четвертый заезды пройдут во вторник.

В Олимпиаде-2026 выступают 13 российских спортсменов, за награды они ведут борьбу под нейтральным флагом.