Норвегия лидирует в общем зачете Олимпиады после третьего медального дня

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Норвегия удерживает лидерство в неофициальном общем зачете проходящих в Италии зимних Олимпийских играх.

В активе норвежцев 3 золотые, 1 серебряная, 2 бронзовые медали.

Второе место занимает Швейцария (3, 1, 1), третье – Япония (2, 2, 3).

Россияне пока остаются без наград.

На участие в ОИ-2026 заявлены 13 российских спортсменов, они выступают под нейтральным флагом.

Зимняя Олимпиада в Италии завершится 22 февраля.