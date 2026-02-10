Оргкомитет ОИ-2026 пообещал починить спортсменам дефективные медали

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Победители и призеры зимних Олимпийских игр 2026 года, которым достались некачественные медали, могут вернуть их для починки, заявил представитель оргкомитета Лука Казасса.

"Оргкомитет приступил к решению проблемы в тесном сотрудничестве с итальянским монетным двором, который отвечает за награды. Мы целенаправленно предпринимаем меры для разрешения ситуации. Мы призываем тех, у кого были проблемы с наградами, передать их для починки, впоследствии они будут возвращены", - привел слова Казасса "Матч ТВ".

Ранее несколько спортсменов посетовали на поломку медалей, которые они получили на нынешней Олимпиаде.

Зимние Олимпийские игры-2026 проходят в Италии и завершатся 22 февраля. В ОИ принимают участие 13 россиян, которые борются за награды в качестве нейтральных атлетов.