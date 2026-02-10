Поиск

Оргкомитет ОИ-2026 пообещал починить спортсменам дефективные медали

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Победители и призеры зимних Олимпийских игр 2026 года, которым достались некачественные медали, могут вернуть их для починки, заявил представитель оргкомитета Лука Казасса.

"Оргкомитет приступил к решению проблемы в тесном сотрудничестве с итальянским монетным двором, который отвечает за награды. Мы целенаправленно предпринимаем меры для разрешения ситуации. Мы призываем тех, у кого были проблемы с наградами, передать их для починки, впоследствии они будут возвращены", - привел слова Казасса "Матч ТВ".

Ранее несколько спортсменов посетовали на поломку медалей, которые они получили на нынешней Олимпиаде.

Зимние Олимпийские игры-2026 проходят в Италии и завершатся 22 февраля. В ОИ принимают участие 13 россиян, которые борются за награды в качестве нейтральных атлетов.

Олимпийские игры Италия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Шесть россиян выступят на Олимпиаде-2026 во вторник

Шесть россиян выступят на Олимпиаде-2026 во вторник

Французы Бодри и Сизерон выиграли ритм-танец в соревновании фигуристов на ОИ

Мирра Андреева вышла в третий круг теннисного турнира в Дохе

Мирра Андреева вышла в третий круг теннисного турнира в Дохе

Даниил Медведев проиграл в первом круге турнира в Роттердаме

Линдси Вонн перенесла две операции после жесткого падения на Олимпиаде

Нападающий сборной Колумбии Джон Дуран перешел в "Зенит"

Нападающий сборной Колумбии Джон Дуран перешел в "Зенит"

Сборная США выиграла командный турнир фигуристов на ОИ

Премьер Италии и МОК осудили беспорядки в Милане

Премьер Италии и МОК осудили беспорядки в Милане

Судьи отклонили протест России на результат лыжного скиатлона на ОИ

Савелий Коростелев стал четвертым в лыжном скиатлоне на ОИ

Савелий Коростелев стал четвертым в лыжном скиатлоне на ОИ
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });