Шведские лыжницы заняли весь пьедестал ОИ в спринте

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Шведская лыжница Линн Сван завоевала золото зимних Олимпийских игр в Италии, финишировав первой в спринте классическим стилем.

Ее время – 4 минуты 3,05 секунды.

Второе и третье места заняли соотечественницы Сван. Серебряную медаль завоевала Йонна Сундлинг, отставшая от победительницы на 1,59 секунды. Бронзовым призером стала Майя Дальквист (4,83 секунды отставания).

Россиянка Дарья Непряева выбыла из борьбы за медали, не попав в топ-30 квалификации (36-е место).

лыжные гонки Олимпийские игры
