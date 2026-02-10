"Сибирь" одержала крупнейшую победу в КХЛ

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Хоккеисты "Сибири" со счетом 10:1 победили "Сочи" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

Эта победа стала самой крупной для новосибирской команды за всю историю выступлений в КХЛ.

При этом после первого периода "Сибирь" уступала в счете, на 15-й минуте ее ворота поразил Егор Петухов.

Во втором периоде новосибирцы провели шесть шайб, в третьем – четыре.

Авторы голов в составе "Сибири": Вячеслав Лещенко (22, 40), Тейлор Бек (24, 60), Архип Неколенко (26), Энди Андреофф (30, 44), Андрей Чуркин (38), Илья Федотов (48), Антон Косолапов (50).

"Сибирь" занимает восьмое место в Восточной конференции КХЛ (53 очка), "Сочи" - десятое в Западной (37).