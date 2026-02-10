Поиск

Российская саночница Олесик заняла 13-е место на Олимпиаде-2026

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Россиянка Дарья Олесик показала 13-й результат в соревнованиях по санному спорту на зимних Олимпийских играх в Италии.

Ее время по итогам четырех заездов – 3 минуты 33,210 секунды.

Чемпионкой Олимпиады стала представительница Германии Юлия Таубиц - 3 минуты 30,625 секунды. Олесик отстала от нее на +2,585 секунды.

Серебро завоевала латвийка Элина Боте (+0,018), бронзу – американка Эшли Фаркарсон (+0,957).

На участие в ОИ-2026 заявлены 13 российских спортсменов, они выступают под нейтральным флагом. К настоящему моменту наград они пока не заработали.

Зимняя Олимпиада в Италии завершится 22 февраля.

Олимпийские игры санный спорт Дарья Олесик
ЦСКА выиграл Зимний Кубок РПЛ

Сын экс-президента ВФЛА Балахничева арестован по подозрению в его убийстве

Норвежский лыжник Клебо стал семикратным олимпийским чемпионом

Шесть россиян выступят на Олимпиаде-2026 во вторник

Мирра Андреева вышла в третий круг теннисного турнира в Дохе

Нападающий сборной Колумбии Джон Дуран перешел в "Зенит"

