"Динамо" обыграло "Спартак" в КХЛ

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Хоккеисты "Динамо" со счетом 3:2 взяли верх над "Спартаком" в московском дерби в рамках КХЛ

Игра прошла на льду "Спартака".

В составе "Динамо" голы провели Егор Римашевскй (10-я минута), Джордан Уил (34), Дилан Сикьюра (38).

Авторы голов в составе "Спартака": Даниил Орлов (11), Дмитрий Вишневский (12).

Команды – соседи по турнирной таблице в Западной конференции КХЛ, они набрали по 62 очка. "Спартак" занимает шестое место, "Динамо" - седьмое.