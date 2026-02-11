Поиск

"Манчестер Юнайтед" прервал четырехматчевую серию побед в АПЛ

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Футболисты "Манчестер Юнайтед" со счетом 1:1 завершили матч 26-го тура чемпионата Англии против "Вест Хэма".

Игра прошла в Лондоне.

В составе хозяев на 50-й минуте гол забил Томаш Соучек. МЮ отыгрался на 90+6 минуте благодаря голу Беньямина Шешко.

"Манчестер Юнайтед" прервал четырехматчевую серию побед (все – в Английской премьер-лиге) и теперь занимает четвертое место: 45 очков. "Вест Хэм" - на 18-й строчке, 24 очка. Лидирует сыгравший на матч меньше "Арсенал" (56).

Манчестер Юнайтед футбол Вест Хэм
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Малинин выиграл короткую программу фигуристов на ОИ, Гуменник стал 12-м

ЦСКА выиграл Зимний Кубок РПЛ

ЦСКА выиграл Зимний Кубок РПЛ

Сын экс-президента ВФЛА Балахничева арестован по подозрению в его убийстве

Сын экс-президента ВФЛА Балахничева арестован по подозрению в его убийстве

Норвежский лыжник Клебо стал семикратным олимпийским чемпионом

Норвежский лыжник Клебо стал семикратным олимпийским чемпионом

Шесть россиян выступят на Олимпиаде-2026 во вторник

Шесть россиян выступят на Олимпиаде-2026 во вторник

Французы Бодри и Сизерон выиграли ритм-танец в соревновании фигуристов на ОИ

Мирра Андреева вышла в третий круг теннисного турнира в Дохе

Мирра Андреева вышла в третий круг теннисного турнира в Дохе

Даниил Медведев проиграл в первом круге турнира в Роттердаме

Линдси Вонн перенесла две операции после жесткого падения на Олимпиаде

Нападающий сборной Колумбии Джон Дуран перешел в "Зенит"

Нападающий сборной Колумбии Джон Дуран перешел в "Зенит"
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });