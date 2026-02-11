"Манчестер Юнайтед" прервал четырехматчевую серию побед в АПЛ

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Футболисты "Манчестер Юнайтед" со счетом 1:1 завершили матч 26-го тура чемпионата Англии против "Вест Хэма".

Игра прошла в Лондоне.

В составе хозяев на 50-й минуте гол забил Томаш Соучек. МЮ отыгрался на 90+6 минуте благодаря голу Беньямина Шешко.

"Манчестер Юнайтед" прервал четырехматчевую серию побед (все – в Английской премьер-лиге) и теперь занимает четвертое место: 45 очков. "Вест Хэм" - на 18-й строчке, 24 очка. Лидирует сыгравший на матч меньше "Арсенал" (56).