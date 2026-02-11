Поиск

Боец Ишимбаев назвал логичной возможную трилогию в UFC между Яном и Двалишвили

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Чемпион Prime FL Ильнар Ишимбаев по прозвищу Хантер считает, что россиянину Петру Яну не стоит недооценивать грузина Мераба Двалишливи в их возможном третьем поединке в UFC.

"Если говорить про третий бой, то совершенно спокойно он может получиться и не таким, как реванш и не первое противостояние. Все-таки мы говорим о поединке между двумя топами. Но надо признать, что трилогия между Двалишвили и Яном логична. Мераб заслуживает шанс реваншироваться", - сказал Ишимбаев "Интерфаксу".

"Говоря про шансы… Понятно, что мы, россияне, будет топить за Петра. Но Мераба не стоит недооценивать. В трилогии и Двалишвили будет другим. Но главное, чтобы Яну ничего не помешало выйти в октагон в такой же форме, как и в реванше. Тогда все будет хорошо", - сказал Ишимбаев "Интерфаксу", - добавил собеседник агентства.

Ян и Двалишвили встречались на турнирах UFCдва раза. В марте 2023 года единогласным решением судей победил Двалишвили, а в декабре 2025 года единогласным решением судей сильнее был Ян, который вернул себе пояс UFC в легчайшем весе.

Что касается Ишимбаева, он 14 февраля в Уфе на очередном стадионном турнире лиги кулачных боев Prime FL в реванше встретится с соотечественником Суламбеком "Алым Зверем" Шахгириевым.

