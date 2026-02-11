Поиск

"Тоттенхэм" отправил в отставку главного тренера Томаса Франка

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Томас Франк покинул пост главного тренера "Тоттенхэма", сообщается на сайте английского футбольного клуба.

"На протяжении всего времени работы в клубе Томас демонстрировал непоколебимую преданность делу, отдавая все силы на развитие клуба. Мы хотели бы поблагодарить его за вклад и пожелать ему всяческих успехов в будущем", - говорится в заявлении "Тоттенхэма".

Между тем, кадровое решение клуб объяснил низкими результатами команды. В чемпионате Англии "Тоттенхэм" занимает 16-е место. 10 февраля команда дома уступила "Ньюкаслу" со счетом 1:2.

52-летний Томас Франк возглавил "Тоттенхэм" летом 2025 года.

футбол Тоттенхэм Томас Франк
"Марсель" уволил главного тренера после разгрома от ПСЖ

Малинин выиграл короткую программу фигуристов на ОИ, Гуменник стал 12-м

ЦСКА выиграл Зимний Кубок РПЛ

Сын экс-президента ВФЛА Балахничева арестован по подозрению в его убийстве

Норвежский лыжник Клебо стал семикратным олимпийским чемпионом

Шесть россиян выступят на Олимпиаде-2026 во вторник

Французы Бодри и Сизерон выиграли ритм-танец в соревновании фигуристов на ОИ

Мирра Андреева вышла в третий круг теннисного турнира в Дохе

Даниил Медведев проиграл в первом круге турнира в Роттердаме

Линдси Вонн перенесла две операции после жесткого падения на Олимпиаде

