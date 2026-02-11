"Тоттенхэм" отправил в отставку главного тренера Томаса Франка

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Томас Франк покинул пост главного тренера "Тоттенхэма", сообщается на сайте английского футбольного клуба.

"На протяжении всего времени работы в клубе Томас демонстрировал непоколебимую преданность делу, отдавая все силы на развитие клуба. Мы хотели бы поблагодарить его за вклад и пожелать ему всяческих успехов в будущем", - говорится в заявлении "Тоттенхэма".

Между тем, кадровое решение клуб объяснил низкими результатами команды. В чемпионате Англии "Тоттенхэм" занимает 16-е место. 10 февраля команда дома уступила "Ньюкаслу" со счетом 1:2.

52-летний Томас Франк возглавил "Тоттенхэм" летом 2025 года.