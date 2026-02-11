Первая в истории зимних ОИ трансгендер не прошла квалификацию в могуле

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Шведская фристайлистка Элис Лундхольм не смогла преодолеть квалификацию в могуле на зимних Олимпийских играх в Италии.

По итогам двух попыток она набрала 59,22 балла и заняла 25-е место. Между тем, борьбу за награду продолжают 20 спортсменок.

Лундхольм идентифицирует себя мужчиной, хотя родилась женщиной. По сообщениям СМИ, шведская спортсменка – первая в истории зимних Олимпийских игр трансгендер (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ - ИФ).