Футболист "Пари НН" Боселли перешел в "Краснодар"

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Уругвайский нападающий Хуан Мануэль Боселли перешел в "Краснодар", сообщается на сайте футбольного клуба.

26-летний форвард подписал с "Краснодаром" контракт до конца 2028 года.

Предыдущим клубом Боселли был нижегородский "Пари НН", за который уругваец провел 75 матчей и забил 24 гола. Карьере в России предшествовало выступление Боселли в клубах Испании, Бразилии и Португалии.

"Краснодар" - действующий чемпион и лидер нынешней Российской премьер-лиги.

