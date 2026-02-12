Сборная Швеции по хоккею с трудом обыграла Италию на ОИ

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Хоккеисты сборной Швеции со счетом 5:2 победили Италию на старте олимпийского турнира.

Победа для шведов получилась волевой, по ходу первого периода они уступали в счете. Незадолго до перерыва Швеция вышла вперед, но в начале второго периода итальянцы отыгрались. После этого скандинавы повели в счете лишь за несколько минут до второго перерыва.

В составе сборной Швеции голы провели Габриэль Ландеског (10-я минута), Густав Форслинг (18), Вильям Нюландер (37), Мика Зибанежад (56), Виктор Хедман (58, в пустые ворота).

Команды представляют группу В. Ранее в среду Финляндия со счетом 1:4 уступила Словакии.

Участники группы А: Канада, Швейцария, Чехия, Франция; группы С: США, Германия, Латвия, Дания.

Победители групп и лучшая из оставшихся команд напрямую выходят в четвертьфинал, остальные пройдут дополнительный отбор по олимпийской системе.

Олимпиада-2026 в Италии проходит, в том числе, с участием игроков Национальной хоккейной лиги, в связи с чем, регулярный чемпионат НХЛ приостановлен.

Действующий чемпион – сборная Финляндии, которая в финале ОИ-2022 обыграла Олимпийскую команду России (2:1).