Наставник финской сборной по прыжкам с трамплина отстранен от ОИ за употребление алкоголя

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Главный тренер Финляндии по прыжкам с трамплина Игорь Медвед был отстранен от Олимпийских игр 2026 года в Италии за употребление алкоголя, пишут в четверг СМИ страны.

"Олимпийский комитет объявил в четверг, что причиной отстранения является поведение финской команды, противоречащее ее правилам поведения и ценностям", - пишет портал телерадиовещания Yle.

В пресс-релизе лидер финской команды Янне Хеннинен сказал, что не хочет раскрывать подробности. Он также подтверждает по телефону, что информация о употреблении алкоголя верна.

"Произошла неприятная ситуация, когда алкоголь использовался против правил команды. Мы отреагировали на это вместе", - сказала порталу Марлина Валтасола, исполнительный директор Финской лыжной ассоциации.

Валтасола отказалась комментировать, где и когда был употреблен алкоголь, отметив, что дальнейшие перспективы Медведа в его нынешней должности обсудят позднее.

В свою очередь, Медвед извинился перед финской командой, спортсменами и болельщиками.

Зимняя Олимпиада-2026 проходит с 7 по 22 февраля.