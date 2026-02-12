Поиск

Наставник финской сборной по прыжкам с трамплина отстранен от ОИ за употребление алкоголя

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Главный тренер Финляндии по прыжкам с трамплина Игорь Медвед был отстранен от Олимпийских игр 2026 года в Италии за употребление алкоголя, пишут в четверг СМИ страны.

"Олимпийский комитет объявил в четверг, что причиной отстранения является поведение финской команды, противоречащее ее правилам поведения и ценностям", - пишет портал телерадиовещания Yle.

В пресс-релизе лидер финской команды Янне Хеннинен сказал, что не хочет раскрывать подробности. Он также подтверждает по телефону, что информация о употреблении алкоголя верна.

"Произошла неприятная ситуация, когда алкоголь использовался против правил команды. Мы отреагировали на это вместе", - сказала порталу Марлина Валтасола, исполнительный директор Финской лыжной ассоциации.

Валтасола отказалась комментировать, где и когда был употреблен алкоголь, отметив, что дальнейшие перспективы Медведа в его нынешней должности обсудят позднее.

В свою очередь, Медвед извинился перед финской командой, спортсменами и болельщиками.

Зимняя Олимпиада-2026 проходит с 7 по 22 февраля.

Хроника 21 января – 12 февраля 2026 годаОлимпийские игры 2026
Олимпийские игры
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Олимпийские игры 2026

Две российские спортсменки выступят на Олимпиаде-2026 в четверг

Олимпийские игры 2026

Французы Фурнье-Бодри и Сизерон выиграли Олимпиаду в танцах на льду

Олимпийские игры 2026

Словакия обыграла Финляндию на старте хоккейного турнира ОИ

Мирра Андреева выбыла из теннисного турнира в Дохе

Олимпийские игры 2026

Плющенко назвал средним прокат Гуменника в короткой программе на ОИ

Плющенко назвал средним прокат Гуменника в короткой программе на ОИ

"Марсель" уволил главного тренера после разгрома от ПСЖ

"Марсель" уволил главного тренера после разгрома от ПСЖ

Малинин выиграл короткую программу фигуристов на ОИ, Гуменник стал 12-м

ЦСКА выиграл Зимний Кубок РПЛ

ЦСКА выиграл Зимний Кубок РПЛ

Сын экс-президента ВФЛА Балахничева арестован по подозрению в его убийстве

Сын экс-президента ВФЛА Балахничева арестован по подозрению в его убийстве
Олимпийские игры 2026

Норвежский лыжник Клебо стал семикратным олимпийским чемпионом

Норвежский лыжник Клебо стал семикратным олимпийским чемпионом
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });