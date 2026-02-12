Наставник финской сборной по прыжкам с трамплина отстранен от ОИ за употребление алкоголя
Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Главный тренер Финляндии по прыжкам с трамплина Игорь Медвед был отстранен от Олимпийских игр 2026 года в Италии за употребление алкоголя, пишут в четверг СМИ страны.
"Олимпийский комитет объявил в четверг, что причиной отстранения является поведение финской команды, противоречащее ее правилам поведения и ценностям", - пишет портал телерадиовещания Yle.
В пресс-релизе лидер финской команды Янне Хеннинен сказал, что не хочет раскрывать подробности. Он также подтверждает по телефону, что информация о употреблении алкоголя верна.
"Произошла неприятная ситуация, когда алкоголь использовался против правил команды. Мы отреагировали на это вместе", - сказала порталу Марлина Валтасола, исполнительный директор Финской лыжной ассоциации.
Валтасола отказалась комментировать, где и когда был употреблен алкоголь, отметив, что дальнейшие перспективы Медведа в его нынешней должности обсудят позднее.
В свою очередь, Медвед извинился перед финской командой, спортсменами и болельщиками.
Зимняя Олимпиада-2026 проходит с 7 по 22 февраля.