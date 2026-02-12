Чемпион мира по боксу Суров выступит за "Динамо" в матчевой встрече со сборной мира

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Международная матчевая встреча по боксу между сборной "Динамо" и сборной мира пройдет 23 февраля на "ВТБ Арене" в Москве, сообщает пресс-служба Федерации бокса России.

Соревнования пройдут в пяти весовых категориях, а бои будут состоять из трех раундов по три минуты. Турнир посвящен Дню защитника Отечества.

За "Динамо", в частности, выступит чемпион мира-2025, двукратный чемпион России в тяжелом весе 21-летний Давид Суров. В конце января на турнире "IBA.PRO 14" успешно дебютировал на профессиональном ринге, в первом раунде нокаутировав доминиканца Луиса Альфредо Алькантару Герреро. Соперником Сурова станет опытный Крис Томпсон из ЮАР, который в октябре на турнире "IBA.PRO 11" в Маниле единогласным решением судей победил россиянина Георгия Юновидова и стал обладателем пояса IBA.PRO Intercontinental в тяжелом весе.

Суров выступит в весовой категории свыше 92 кг. Также за "Динамо" выступят чемпион Европы-2024, финалист Европейских игр-2019 и чемпионата Европы-2017, участник Олимпийских игр-2020, пятикратный чемпион России Габил Мамедов, двукратный чемпион России и четвертьфиналист чемпионата мира-2023 Игорь Свиридченков, чемпион России-2024 Егор Шапочанский, а также финалист чемпионатов России, победитель Кубка России-2025 Рамазан Дадаев.

Это будет вторая подобная международная матчевая встреча. Первая состоялась в ноябре 2024 года, когда по итогам семи поединков сильнее оказались динамовцы – 6:1.

Также на вечере бокса 23 февраля состоятся два выставочных медийных поединка, которые будут состоять из трех раундов. Руководитель лиги кулачных боев Prime FL Артем Лобанов встретится с бойцом ММА Михаилом Гогитидзе (бой в весе до 85 кг). Также грузин Пеле Сайдоян проведет бой с россиянином Абубасиром Шахвердиевым (бой в весе до 77 кг).