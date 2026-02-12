Поиск

ЦСКА в третий раз подряд выиграл у "Спартака" в КХЛ

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Хоккеисты ЦСКА со счетом 2:0 победили "Спартак" в московском дерби в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Игра прошла на льду "Спартака".

Оба гола состоялись в первом периоде, когда отличились Дмитрий Бучельников (3-я минута) и Максим Соркин (6).

Это третья победа подряд ЦСКА над "Спартаком" в нынешнем сезоне. До этого два матча подряд в их очном противостоянии выиграл "Спартак". Также для армейской команды это седьмая в лиге победа подряд.

ЦСКА занимает пятое место в Западной конференции (68 очков), "Спартак" - шестое (62).

