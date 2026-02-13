Поиск

Норвегия сохранила лидерство в медальном зачете ОИ

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Норвегия продолжает лидировать в неофициальном медальном зачете зимних Олимпийских игр в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

После очередного соревновательного дня в активе норвежской команды сейчас 7 золотых, 2 серебряных и 5 бронзовых медалей.

Второе место занимает Италия (6, 3, 8), третье – команда США (4, 7, 3).

Россияне пока остаются без наград.

На участие в ОИ-2026 заявлены 13 российских спортсменов, они выступают под нейтральным флагом.

Зимняя Олимпиада в Италии завершится 22 февраля.

