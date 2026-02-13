Умер чемпион мира по хоккею Александр Филиппов

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Чемпион мира по хоккею в составе сборной СССР Александр Филиппов скончался на 76-м году жизни, сообщает пресс-служба московского "Динамо", цвета которого он защищал на клубном уровне.

"Хоккейный клуб "Динамо" Москва выражает искренние соболезнования родным и близким Александра Николаевича", - говорится в сообщении.

В составе "Динамо" Филиппов дважды выиграл Кубок СССР, он вошел в Зал славы клуба. Филиппов – чемпион мира 1975 года в составе сборной СССР.