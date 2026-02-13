Коростелев стал 15-м на ОИ в лыжной гонке на 10 км

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Российский лыжник Савелий Коростелев показал 15-е время в гонке на 10 км свободным стилем с раздельного старта на зимних Олимпийских играх в Италии.

Дистанцию он преодолел за 21 минуту 42,3 секунды.

Победителем гонки стал норвежец Йоханнес Клебо, его время – 20 минут 36,2 секунды. Россиянина Клебо опередил на 1 минуту 6,1 секунды.

Ранее на Олимпиаде-2026 норвежский лыжник выиграл скилатон и спринт. Всего на его счету восемь олимпийских наград высшего достоинства. Он повторил рекорд зимних Игр по числу золотых медалей, принадлежащий соотечественникам лыжнице Марит Бьерген и биатлонисту Уле-Эйнару Бьорндалену.

Второе место в гонке на 10 км занял француз Матис Делож (+4,9 секунды), третье – норвежец Эйнар Хедегарт (+14,0).

На Играх в Милане и Кортина-д'Ампеццо россияне пока остаются без наград. На участие соревнованиях заявлены 13 российских спортсменов, они выступают под нейтральным флагом.

Зимняя Олимпиада в Италии завершится 22 февраля.