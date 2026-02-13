Поиск

"Спартак" отдал в аренду центрального защитника аутсайдеру Первой лиги

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU -Защитник "Спартака" Егор Гузиев перешел в аренду в "Чайку" (Песчанокопское), сообщает пресс-служба московского футбольного клуба.

"20-летний центральный защитник будет выступать за клуб из Песчанокопского до конца июня 2026 года. Аренда не предусматривает права выкупа трансфера игрока", - говорится в сообщении.

Воспитанник академии "Чертаново" стал игроком "Спартака-2" в 2024 году, через год дебютировал в основной команде. На его счету четыре матча за "Спартак" в Кубке России, один – в РПЛ.

В Российской премьер-лиге "Спартак" занимает шестое место. "Чайка" занимает последнее 18-е место в Первой лиге, втором по статусу дивизионе в российском футболе.

Спартак футбол Чайка РПЛ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Олимпийские игры 2026

Йоханнес Клебо повторил рекорд по числу титулов на зимних ОИ

Йоханнес Клебо повторил рекорд по числу титулов на зимних ОИ
Олимпийские игры 2026

Коростелев и Гуменник поборются за медали Олимпиады в пятницу

"Атлетико" разгромил "Барселону" в Кубке Испании по футболу

"Атлетико" разгромил "Барселону" в Кубке Испании по футболу
Олимпийские игры 2026

Сборная Канады разгромила Чехию на Олимпиаде

Сборная Канады разгромила Чехию на Олимпиаде

Бразильский футболист Матеус Рейс перешел в ЦСКА

Полузащитник Данила Козлов перешел из "Краснодара" в ЦСКА

Дегтярев предложил взимать компенсации со сменивших спортивное гражданство

Хачанов выбыл из теннисного турнира в Нидерландах

Хачанов выбыл из теннисного турнира в Нидерландах

Томас Тухель продлил контракт со сборной Англии по футболу

Томас Тухель продлил контракт со сборной Англии по футболу
Олимпийские игры 2026

Две российские спортсменки выступят на Олимпиаде-2026 в четверг

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });