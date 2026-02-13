"Спартак" отдал в аренду центрального защитника аутсайдеру Первой лиги

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU -Защитник "Спартака" Егор Гузиев перешел в аренду в "Чайку" (Песчанокопское), сообщает пресс-служба московского футбольного клуба.

"20-летний центральный защитник будет выступать за клуб из Песчанокопского до конца июня 2026 года. Аренда не предусматривает права выкупа трансфера игрока", - говорится в сообщении.

Воспитанник академии "Чертаново" стал игроком "Спартака-2" в 2024 году, через год дебютировал в основной команде. На его счету четыре матча за "Спартак" в Кубке России, один – в РПЛ.

В Российской премьер-лиге "Спартак" занимает шестое место. "Чайка" занимает последнее 18-е место в Первой лиге, втором по статусу дивизионе в российском футболе.