Гуменник исполнил произвольную программу на Олимпиаде

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Российский фигурист Петр Гуменник выступил с произвольной программой на зимних Олимпийских играх в Италии.

За этот прокат он получил 184,49 балла, вызвав продолжительные овации.

По сумме оценок за короткую (12-й результат) и произвольную программы россиянин набрал 271,21 балла.

Гуменник выступил 13-м, в общей сложности свои программы исполняют 26 фигуристов. В данный момент российский фигурист – промежуточный лидер.

Гуменник – чемпион России, двукратный победитель финала Гран-при России.