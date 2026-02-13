Поиск

Гуменник исполнил произвольную программу на Олимпиаде

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Российский фигурист Петр Гуменник выступил с произвольной программой на зимних Олимпийских играх в Италии.

За этот прокат он получил 184,49 балла, вызвав продолжительные овации.

По сумме оценок за короткую (12-й результат) и произвольную программы россиянин набрал 271,21 балла.

Гуменник выступил 13-м, в общей сложности свои программы исполняют 26 фигуристов. В данный момент российский фигурист – промежуточный лидер.

Гуменник – чемпион России, двукратный победитель финала Гран-при России.

Хроника 21 января – 13 февраля 2026 годаОлимпийские игры 2026
фигурное катание Петр Гуменник
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Олимпийские игры 2026

Выступающий за Польшу российский конькобежец стал призером ОИ

Олимпийские игры 2026

Йоханнес Клебо повторил рекорд по числу титулов на зимних ОИ

Йоханнес Клебо повторил рекорд по числу титулов на зимних ОИ
Олимпийские игры 2026

Коростелев и Гуменник поборются за медали Олимпиады в пятницу

"Атлетико" разгромил "Барселону" в Кубке Испании по футболу

"Атлетико" разгромил "Барселону" в Кубке Испании по футболу
Олимпийские игры 2026

Сборная Канады разгромила Чехию на Олимпиаде

Сборная Канады разгромила Чехию на Олимпиаде

Бразильский футболист Матеус Рейс перешел в ЦСКА

Полузащитник Данила Козлов перешел из "Краснодара" в ЦСКА

Дегтярев предложил взимать компенсации со сменивших спортивное гражданство

Хачанов выбыл из теннисного турнира в Нидерландах

Хачанов выбыл из теннисного турнира в Нидерландах

Томас Тухель продлил контракт со сборной Англии по футболу

Томас Тухель продлил контракт со сборной Англии по футболу
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });