Тарасова назвала изумительным произвольный прокат Гуменника на ОИ

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова восхитилась произвольной программой в исполнении россиянина Петра Гуменника в мужском одиночном катании на Играх-2026 в Италии

"Браво! Какое счастье! Поэтому нас и пустили (на Олимпиаду), потому что у нас есть такой парень, и еще такие есть", - сказала Тарасова во время прямой трансляции произвольной программы на канале Okko.

"Он справился! Очень хорошо катался, дышал, увеличивал скорость. Все прыжки – изумительно. У него прекрасная произвольная программа", - добавила она.

За произвольный прокат Гуменник получил 184,49 балла, вызвав продолжительные овации. По сумме оценок за короткую и произвольную программы россиянин набрал 271,21 балла. За короткий прокат ранее он получил 86,72 балла – 12-й результат

В произвольной программе россиянин выступил 13-м, в общей сложности свой прокат исполняют 26 фигуристов.

Гуменник – чемпион России, двукратный победитель финала Гран-при России.