Поиск

Тарасова назвала изумительным произвольный прокат Гуменника на ОИ

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова восхитилась произвольной программой в исполнении россиянина Петра Гуменника в мужском одиночном катании на Играх-2026 в Италии

"Браво! Какое счастье! Поэтому нас и пустили (на Олимпиаду), потому что у нас есть такой парень, и еще такие есть", - сказала Тарасова во время прямой трансляции произвольной программы на канале Okko.

"Он справился! Очень хорошо катался, дышал, увеличивал скорость. Все прыжки – изумительно. У него прекрасная произвольная программа", - добавила она.

За произвольный прокат Гуменник получил 184,49 балла, вызвав продолжительные овации. По сумме оценок за короткую и произвольную программы россиянин набрал 271,21 балла. За короткий прокат ранее он получил 86,72 балла – 12-й результат

В произвольной программе россиянин выступил 13-м, в общей сложности свой прокат исполняют 26 фигуристов.

Гуменник – чемпион России, двукратный победитель финала Гран-при России.

Хроника 21 января – 13 февраля 2026 годаОлимпийские игры 2026
Татьяна Тарасова Петр Гуменник фигурное катание Олимпийские игры
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Олимпийские игры 2026

Выступающий за Польшу российский конькобежец стал призером ОИ

Олимпийские игры 2026

Йоханнес Клебо повторил рекорд по числу титулов на зимних ОИ

Йоханнес Клебо повторил рекорд по числу титулов на зимних ОИ
Олимпийские игры 2026

Коростелев и Гуменник поборются за медали Олимпиады в пятницу

"Атлетико" разгромил "Барселону" в Кубке Испании по футболу

"Атлетико" разгромил "Барселону" в Кубке Испании по футболу
Олимпийские игры 2026

Сборная Канады разгромила Чехию на Олимпиаде

Сборная Канады разгромила Чехию на Олимпиаде

Бразильский футболист Матеус Рейс перешел в ЦСКА

Полузащитник Данила Козлов перешел из "Краснодара" в ЦСКА

Дегтярев предложил взимать компенсации со сменивших спортивное гражданство

Хачанов выбыл из теннисного турнира в Нидерландах

Хачанов выбыл из теннисного турнира в Нидерландах

Томас Тухель продлил контракт со сборной Англии по футболу

Томас Тухель продлил контракт со сборной Англии по футболу
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });