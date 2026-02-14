Два российских спортсмена выступят на Олимпиаде в субботу

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - На зимних Олимпийских играх-2026 в субботу выступят два российских спортсмена.

Оба – шорт-трекисты.

Иван Посашков выступит во втором четвертьфинальном забеге на дистанции 1 500 метров — старт запланирован на 22:15 мск. Алена Крылова примет участие в четвертом квалификационном забеге на 1 000 метров, который начнется в 22:59 мск.

Ранее оба не смогли пройти квалификацию на других дистанциях: Посашков – на 1000 м, Крылова – на 500 м.

14 февраля на Олимпиаде будет разыграно восемь комплектов наград.

В медальном зачете лидирует Норвгия— 8 золотых, 3 серебряные и 7 бронзовых медалей. Вторую строчку в неофициальном зачете занимает Италия (6, 3, 9), третье – команда США (4, 7, 3).

Россияне пока остаются без наград.

На участие в ОИ-2026 заявлены 13 российских спортсменов, они выступают под нейтральным флагом.

Зимняя Олимпиада в Италии завершится 22 февраля.