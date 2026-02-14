Норвегия выиграла женскую лыжную эстафету на Олимпиаде

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Женская сборная Норвегии завоевала золото в лыжной эстафете 4×7,5 км на зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии.

В составе победительниц выступили Кристин Фоснес, Астрид Слинд, Каролин Симпсон-Ларсен и Хейди Венг.

Дистанцию норвежки преодолели за 1 час 15 минут 44,8 секунды.

Серебряными призерами стали шведские лыжницы (50,9 секунды отставания), бронзовыми – финки (отставание 1 минута 14,7 секунды).

Значительную часть времени сборная Швеции потеряла из-за падения Эббы Андессон на втором этапе эстафеты. Из-за поломки спортсменка небольшую часть дистанции передвигалась на одной лыже, пока к ней не подоспел с запасной лыжей сервисмен (тоже упавший по пути).

Шведская команда считалась фаворитом за золото, ранее на нынешней Олимпиаде ее спортсменки выиграли три золотые, три серебряные и одну бронзовую медали на трех стартах.

Олимпиада-2026 завершится 22 февраля.