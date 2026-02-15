Поиск

ПСЖ с Сафоновым опустился на второе место в турнирной таблице

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Футболисты "Ланса" со счетом 5:0 победили "Париж" в гостевом матче 22-го тура чемпионата Франции.

Голы забили: Уэсли Саид (24-я, 38-я минуты), Флорьян Товен (58, с пенальти), Райан Фофана (90, 90+5).

"Ланс" набрал 52 очка и поднялся на первое место в турнирной таблице. На второе место опустился "Пари Сен-Жермен", цвета которого защищает вратарь сборной России Матвей Сафонов. Накануне ПСЖ уступил "Ренну" - 1:3.

Что касается "Парижа", он на 15-м месте, 22 очка.

Пари Сен-Жермен ПСЖ Ланс Матвей Сафонов
